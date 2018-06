Veritelia sa v rámci oddlžovania nemocníc môžu dostať k prvým peniazom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Veritelia nemocníc by sa v nadchádzajúcich dňoch mohli dostať v rámci oddlžovania k prvým peniazom. Na ministerstve zdravotníctva beží elektronická aukcia, v rámci ktorej majú možnosť uspokojiť svoje pohľadávky ponúknutím zľavy.povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ak sa veritelia do aukcie nezapoja, ich pohľadávky nemusia byť oddlžené. Rovnako sa tak môže stať, ak v aukcii neponúknu žiadnu zľavu. Je však rovnako možné, že pohľadávky budú oddlžené, ak ich index prednosti bude významne vyšší ako u iných pohľadávok, informuje ministerstvo.Do procesu oddlženia mali možnosť zapojiť sa všetky slovenské zdravotnícke zariadenia, využilo ju 29. Na vyplatenie dlhov sa použije najviac 585 miliónov eur zo štátnych aktív. Štát má naplánované tri etapy oddlžovania, najprv sa vyplatia staršie dlhy. V prvom kole nemocnice ešte nemusia plniť ozdravné plány. V druhej etape, ktorá by mala prebehnúť tiež tento rok, ich už však plniť musia. Tretiu etapu štát naplánoval na rok 2019.V rámci oddlženia musia nemocnice pristupovať k zmluve, ktorá im zadefinuje povinnosti. Okrem plnenia ozdravného plánu takisto musia vytvoriť dozorné orgány. Nemocnice najviac dlhujú dodávateľom za špeciálny zdravotnícky materiál, ktorí koncepciu oddlženia ministerstva zdravotníctva odmietli, a Sociálnej poisťovni.Dodávatelia označili koncepciu za diskriminačnú, upozornili, že vláda nezohľadnila žiadne ich pripomienky a obrátili sa na Ústavný súd (ÚS) SR. Rezort zdravotníctva považuje koncepciu oddlžovania za správnu a korektnú, založenú na princípoch rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých, dobrovoľnosti a transparentnosti.