Verizon dokončil prevzatie kľúčových internetových aktív Yahoo

Výkonná riaditeľka technologickej spoločnosti Yahoo, Marissa Mayerová, na archívnej snímke zo 17. júla 2006. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. júna (TASR) - Americká telekomunikačná spoločnosť Verizon Communications oznámila, že dokončila prevzatie kľúčových internetových aktív Yahoo v celkovej hodnote 4,48 miliardy USD (3,99 miliardy eur). Zároveň uviedla, že výkonná riaditeľka internetovej spoločnosti Marissa Mayerová vo svojej funkcii končí.Dokončenie kontraktu, ktorý bol oznámený ešte v júli minulého roka a ktorého hodnota bola pôvodne vyššia, bolo naplánované na skoršie obdobie, celý proces sa však posunul v dôsledku informácií o únikoch údajov o klientoch Yahoo. To ovplyvnilo aj cenu kontraktu.Pôvodne mal Verizon za jadrové aktíva Yahoo zaplatiť 4,83 miliardy USD. Zanedlho po oznámení akvizície zo strany Verizonu internetová spoločnosť zverejnila, že hackeri v rokoch 2013 a 2014 ukradli údaje o klientoch. Celkovo sa kauza dotkla viac než miliardy účtov. Neskôr sa firmy dohodli, že konečná hodnota akvizície bude oproti pôvodnej o 350 miliónov USD nižšia.V piatok 16. júna sa Yahoo premenuje na Altaba, ktorej kľúčovými aktívami budú 15,5-% podiel v spoločnosti Alibaba Group Holding a 35,5-% podiel v Yahoo Japan Corporation. Šéfom holdingovej spoločnosti Altaba sa stane Thomas McInerney, člen správnej rady Yahoo. Marissa Mayerová, ktorá stála na čele Yahoo od júla 2012, by mala získať "" v hodnote viac než 23 miliónov USD.