Vermaelen nebude Belgicku k dispozícii ani v boji proti Tunisku

Belgický futbalista Thomas Vermaelen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. júna (TASR) - Belgický futbalový obranca Thomas Vermaelen nenastúpi ani v druhom zápase na majstrovstvách sveta v Rusku, v ktorom sa jeho tím stretne v sobotu s Tuniskom. Belgicko sa pokúsi o druhé víťazstvo v G-skupine, ktorým by sa výrazne priblížilo k postupu.Tridsaťdvaročný obranca FC Barcelona pre zranenie stehenného svalu nehral ani v prvom zápase na šampionáte, v ktorom Belgicko zdolalo Panamu 3:0. Už sa síce vrátil do tréningového procesu, ale tréner Roberto Martinez v piatok uviedol, že Vermaelen ani ďalší stopér Vincent Kompany nenastúpia v sobotu na štadióne moskovského Spartaka.Obaja by sa mohli v zostave objaviť v poslednom zápase skupiny proti Anglicku, ktoré v úvodnom vystúpení zdolalo Tunisko 2:1 gólom v nadstavenom čase. Informovala o tom agentúra DPA.