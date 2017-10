Veronika a Daniela Nízlové zverejnili videoklip k singlu Yes It Is!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenské speváčky Veronika a Daniela Nízlové známe ako TWiiNS zverejnili v utorok videoklip k novému singlu Yes It Is!Skladbu produkoval Izraelčan. „Náš kamarát Alon, s ktorým sme spolupracovali na Eurovízii, prišiel s nápadom, či by sme nechceli naspievať tento song. Je úplne iný, než naše predošlé skladby a tým sa nám zapáčil. Je viac popový, predtým sme robili skôr tanečné veci. A zaujal nás aj text. Je dosť motivačný. Je o tom, že si treba ísť za svojimi snami, odpovede nájdete vo svojom srdci a hlavne teraz je ten moment, teraz je ten čas zažiariť," uviedla Daniela v rozhovore pre agentúru SITA.Videoklip k singlu zverili režisérovi a fotografovi Jakubovi Gulyasovi. „Nakrúcali sme v Maďarsku a Rakúsku. Bolo vtedy takmer štyridsať stupňov, takže to bolo dosť náročné. Veronika dokonca niektoré scény nezvládla, dostala z toho tepla takú silnú migrénu, že nebola schopná pokračovať ďalej," priblížila vznik klipu speváčka.Skladba sama o sebe však sestry výrazne inšpirovala. „Začali sa nám aj na základe tejto pesničky diať v živote zaujímavé veci, prišli k nám dosť veľké príležitosti, no nechcem ešte o nich hovoriť, aby som to nezakríkla. Podstatou je nič neodkladať na potom. Snažíme sa aj so sestrou žiť tu a teraz. Čítala som o tom aj knihu Sila prítomného okamihu a prítomnosť je skutočne to najdôležitejšie, čo máme," dodala Daniela.