Verratti chce prestúpiť z PSG do Barcelony

Hráč Paríža SG Marco Verratti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. júna (TASR) - Stredopoliar Paríža St. Germain Marco Verratti si chce počas letného prestupového obdobia vynútiť odchod do FC Barcelona.Aj napriek tomu, že taliansky futbalista má ešte štyri roky platný kontrakt s PSG, túžba úspechu v Lige majstrov ho ženie za odchodom do iného klubu. Vedenie Barcelony má podľa informácií portálu goal.com už nachystaných sto miliónov eur za prestup 24-ročného Verrattiho. Pre nového trénera španielskeho veľkoklubu Ernesta Valverdeho by mal byť hlavnou posilou pred novou sezónou.Verrattiho agent Donato Di Campli sa už stretol s novým športovým riaditeľom PSG Anterom Henriquem, aby ho informoval o prianí jeho klienta. Vedenie klubu sa však nechce stotožniť s odchodom jedného z kľúčových hráčov, pre Taliana už pripravili Parížania nový kontrakt a sľub vytvorenia tímu, ktorý dokáže konkurovať najlepším v Európe.