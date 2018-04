VESMÍR NA FOTKÁCH: Do hľadania nových svetov sa pustil nový teleskop

Vesmír je fascinujúce miesto aj bez slov. Namiesto zdĺhavej obhajoby vám ponúkame tieto krásne snímky.

Dragon vyniesol na ISS zásoby aj pokusy

Pre posádku Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) priviezla začiatkom apríla nepilotovaná vesmírna loď Dragon okrem potravín aj materiál na vedecké experimenty a súčasne sem dopravil aj observatórium na pozorovanie búrok v zemskej atmosfére.

Vedci objavili doposiaľ najvzdialenejšiu hviezdu

Pomenovali ju Icarus a tento modrý „obor“ je od našej planéty vzdialený približne 9,3 miliardy svetelných rokov. Americkým vedcom pri objave významne pomohol Hubblov vesmírny teleskop. Okrem toho, že Icarus je miliónkrát jasnejší ako Slnko, hviezdy tohto typu sú pomerne vzácne.

Foto: NASA - www.nasa.gov

Hubble meria vzdialenosti k hviezdam z čias vzniku vesmíru

Aj za ďalší vesmírny poznatok vďačíme spomenutému teleskopu. Astronómovia pomocou neho prvýkrát presne merali vzdialenosť k jednému z najstarších objektov vo vesmíre. Ide o zoskupenie hviezd, ktorých vznik sa viaže k obdobiu krátko po veľkom tresku. Guľová hviezdokopa s označením NGC 6397 je zároveň najbližším takýmto zoskupením k Zemi.

Guľová hviezdokopa s označením NGC 6397.

Foto: NASA - www.nasa.gov

Čínska vesmírna stanica zhorela v atmosfére

Na pád nefunkčnej čínskej orbitálne stanice čakali vedci aj laici so zatajeným dychom. Takmer do poslednej chvíle sa nevedeli s úplnou presnosťou odhadnúť, či jej trosky nedopadnú aj na obývané oblasti. Pri opätovnom vstupe do zemskej atmosféry, našťastie, zhorela nad južným Pacifikom.

Na archívnej snímke výskumníci pri inštalácii prvej čínskej kozmickej stanice Tiangong-1 v Jiuquan Satellite Launch Centre na severozápadne Číny v provincii Gansu. Posledné obhliadky pred jej uvedením na trh 29. septembra 2011.

Foto: TASR/AP

Exoplanetárny lovec TESS vyštartoval na svoju misiu

Z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida odštartovala 19. apríla raketa Falcon 9 FT s teleskopom TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), pomocou ktorého chcú vedci hľadať exoplanéty, teda planéty obiehajúce hviezdy iné ako Slnko. Teleskop by mal počas dvojročnej misie odhaliť až 20.000 exoplanét.