Vesmírna stanica ISS dostane nový superpočítač

ISS Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. augusta (TASR) – Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) dostane o niekoľko dní nové zariadenie – superpočítač. Najprv bude súčasťou experimentu, neskôr by mal byť súčasťou misií na Mars. Informovala o tom spravodajská televízia Fox News.Superpočítač vyvinula firma Hewlett Packard a na ISS ho dopraví vesmírna raketa SpaceX Dragon v rámci zásobovacej misie na stanicu. Odštartovať by mala tento pondelok z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.Podľa Fox News bol superpočítač vyvinutý s cieľom podporiť počítačové a komunikačné potreby astronautov počas budúcich misií na Mars. Najprv však odborníci potrebujú otestovať fungovanie vysoko výkonných technológií vo vesmíre, a preto ich na šesť mesiacov až rok umiestňujú na ISS.Výkon počítača vo vesmíre môže ovplyvniť nestabilný zdroj elektriny, nepravidelné chladenie, radiácia, slnečné žiarenie, elementárne častice a mikrometeoroidy. Inžinieri preto do počítača nainštalovali napríklad unikátny vodou chladený obal na hardvér a vyvinuli špeciálny softvér len na tento účel.vysvetlil pre Fox News Mark Fernandez z HP.Cieľom inžinierov je vyvinúť počítač, ktorý zabezpečí astronautom počas misie na Mars výkonné a rýchle spojenie so Zemou. Berúc do úvahy vzdialenosť oboch planét (v priemere 224 miliónov kilometrov), môže totiž trvať až 20 minút, kým sa komunikácia od astronautov dostane na Zem, a ďalších 20 minút, kým dostanú odpoveď.Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje poslať ľudskú posádku na červenú planétu v 30. rokoch tohto storočia.