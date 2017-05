Veterán Kuyt splnil sľub a priviedol Feyenoord Rotterdam k titulu

Dirk Kuyt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 15. mája (TASR) - Hetrikom zariadil titul ako správny kapitán. Tridsaťšesťročný holandský stredopoliar Dirk Kuyt v nedeľu priviedol Feyenoord Rotterdam v Eredivisie k titulu po dlhých osemnástich rokoch, celkovo je to 15. majstrovský titul v histórii.Rotterdam zdolal Heracles Almelo 3:1 a na štadióne De Kuip aj v centre mesta mohli vypuknúť bujaré oslavy. Kuyt sa vrátil do jeho bývalého klubu na sklonku kariéry a naplnil dané slovo, že ho chce opäť dostať na výslnie. Už v 1. minúte otvoril skóre, čo bol jeho jubilejný 100. gól v drese klubu. Druhý gól pridal v 12. minúte a definitívne upokojil tím zásahom z penalty na 3:0 v 84. minúte. Hostia v závere ešte znížili, ale to už nič nezmenilo na majstrovskej radosti domácich.povedal bývalý hráč FC Liverpool či Fenerbahce Istanbul ešte na ihrisku v prvej reakcii. Feyenoord tak dal zabudnúť na načakanú predchádzajúcu prehru 0:3 s ďalším rotterdamským klubom Excelsior, ktorá oddialila majstrovské oslavy.povedal tréner majstra a účastníka Ligy majstrov 2017/2018 Giovanni van Bronckhorst.Feyenoord bol prvým európskym šampiónom z Holandska (1970), v rokoch 1974 a 2002 vyhral aj Pohár UEFA. Dlhodobo patrí spolu s Ajaxom Amsterdam a PSV Eindhoven k elitnému triu Eredivisie, ale titul získal až po dlhom čase.dodal Van Bronckhorst.