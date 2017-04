Veterán Tatra rely Bratislava prejde Malokarpatskou vínnou cestou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) – Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava 2017 sa vo svojom 14. ročníku vyberie z Bratislavy po Malokarpatskej vínnej ceste a späť. Fanúšikovia historických automobilov si ich budú môcť obzrieť aj pred štartom v hlavnom meste alebo počas zástavky na modranskom námestí pod súsoším Ľudovíta Štúra v pondelok (1.5.) popoludní. Informujú o tom portály www.tatra141.sk a www.modra.skTohtoročná rely odštartuje v pondelok 1. mája na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Jej trasa následne povedie cez Svätý Jur, Pezinok, Modru, Častú a Doľany, kde zavíta aj do miestneho vinárstva. Veterány budú potom pokračovať opäť cez Modru do Viničného, Slovenského Grobu, Čiernej vody, Vajnôr, Rače, aby sa po Peknej ceste a Ceste mládeže dostal na Kolibu a do tradičného cieľa na Kamzíku.Prvomájová veterán Tatra rely Bratislava sa prvý raz uskutočnila v roku 2004. Za cieľ si kladie popularizáciu technickej histórie, osobitne osobných aj úžitkových vozidiel značky Tatra, a súčasne propagáciu atraktívnych lokalít hlavného mesta a jeho okolia. V minulých ročníkoch viedla trasa rely cez región Záhoria či prihraničné časti rakúskeho Burgenlandu. Záštitu nad tohtoročným podujatím prebral primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.