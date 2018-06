Veteráni i príbuzní padlých si pripomenuli vylodenie v Normandii

Na archívnej snímke z júna 1944 sa americkí spojenci vyloďujú na pobreží Normandie nacistami okupovaného Francúzska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Colleville-su-Mer 6. júna (TASR) - Veteráni druhej svetovej vojny a pozostalí po ich padlých bojových druhoch si v stredu v obci Merville-Franceville pri meste Caën v kraji Calvados pripomenuli 74. výročie vylodenia spojencov v Normandii.Medzinárodný spomienkový akt sa v obci Merville-Franceville konal prvýkrát, informoval portál France Bleu.Práve v tejto obci sa v noci z 5. na 6. júna 1944 - ešte pred vylodením spojeneckých vojakov - skupina britských výsadkárov zmocnila diel nemeckej jednotky.V súčasti žijú už len štyria príslušníci britského výsadku, pričom dvaja z nich pricestovali do Merville-Franceville.Výročie vylodenia spojencov si dnes pripomínajú na viacerých miestach Normandie vrátane pobrežia Lamanšského prielivu či pláže Utah. Vo štvrtok a v piatok sa v meste Caën bude konať svetové mierové fórum.Práve na normandských plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo asi 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.Agentúra AP uvádza, že dnešné oslavy boli menej veľkolepé, keďže na budúci rok si svet pripomenie "okrúhle" - 75. výročie - vylodenia spojencov.