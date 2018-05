Veterinárny inšpektor zrejme vstúpi do bytu len pri dôvodnom podozrení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. mája (TASR) – Veterinárni inšpektori zrejme nebudú môcť pri kontrole len tak vstupovať do obydlí majiteľov zvierat. Urobiť tak budú môcť iba v prípade, že existuje dôvodné podozrenie napríklad o týraní zvieraťa. Pôvodne mal mať veterinár možnosť vstúpiť do obydlia aj v prípade pochybností. To namietal poslanec z Mosta-Híd Peter Kresák a navrhol zmenu. Členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru ju odsúhlasili. Návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, vďaka ktorému už zviera nemá byť považované za vec, poslanci odobrili. O zákone, ako aj o zmenách v ňom, rozhodne plénum na májovej schôdzi.upozornil Kresák a poukázal na ústavou garantované právo na obydlie. Súhlasí, aby veterinári mohli vstupovať pri výkone kontroly do obydlia napríklad v prípade dôvodného podozrenia, že je ohrozený život zvieraťa. Odmieta však, aby to mohli robiť iba v prípade pochybností. Treba podľa Kresáka dbať o to,. Svojím pozmeňujúcim návrhom chce viac chrániť obydlie.Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) nevidí dramatický rozdiel medzi dôvodným podozrením a pochybnosťami.podotkol Dostál.reagoval Kresák s tým, že pochybnosť môže vzniknúť v hlave každého veterinára.zopakoval. Poslanec SaS Alojz Baránik sa priklonil ku Kresákovmu názoru.zdôraznil v súvislosti s ústavným právom na obydlie.citoval ústavu šéf výboru Róbert Madej (Smer-SD), ktorý by k zmenám v tejto súvislosti pristupoval zdržanlivo.doplnil.Aktivistka Zuzana Stanová za iniciatívu Zvierací ombudsman uviedla, že veterinárni inšpektori by mali mať možnosť priamejšie riešiť problémové prípady.poznamenala. Pavla Dugovičová zo Slobody zvierat poukázala na množstvo týraných zvierat, ktoré organizácia zachraňuje.uviedla v súvislosti s otázkou vstupu veterinárneho inšpektora do obydlia. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) zdôraznila, že týranie zvierat či nelegálne množiarne sa nedajú odhaliť, kým sa nevstúpi do obydlia.Novela zákona o veterinárnej starostlivosti má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.