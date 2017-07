Veterná smršť poškodila v Prešove vyše 300 stromov. Škody sú veľké

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 20. júla (TASR) – Kalamitu po veternej smršti v Prešove z 5. júla, ktorá zničila alebo poškodila okolo 300 stromov na verejných priestranstvách, odstraňujú zamestnanci spoločnosti Záhradníctvo Sadex už dva týždne. Firma je zmluvným partnerom prešovskej radnice, ktorá sa stará o zeleň v meste. V prvých dňoch nasadili do terénu 25 ľudí, štyri nákladné autá a štyri ďalšie podporné vozidlá. Zatiaľ narátali škody okolo 40.000 eur. Práce na odstraňovaní poškodených stromov odhadujú ešte na dlhšie. Informoval o tom riaditeľ divízie pre kontakt s mestom Prešov Rastislav Feriančik ml.uviedol Feriančik. Polámané stromy a škody na súkromnom majetku nie sú zahrnuté v tejto evidencii.Podľa vyjadrenia Feriančika šťastím je, že mesto v posledných rokoch sa vo väčšej miere aj vyššou sumou peňazí podieľalo na monitorovaní stromov a včasnej likvidácii starých a poškodených drevín. V opačnom prípade by pri takejto intenzite vetra spadlo oveľa viac stromov. Feriančik túto kalamitu považuje za najväčšiu za posledných 16 rokov, odkedy pracujú pre mesto.skonštatoval.Odborník na zeleň v meste ďalej uviedol, že vietor vyvrátil úplne zo zeme 43 stromov. Pomerne veľa z nich bolo smrekov, a to z toho dôvodu, že majú plytké korene.povedal Feriančik.Najviac stromov padlo na Sídlisku III, poškodili aj tri autá a jeden balkón. Žiadne osoby neboli zranené. Búrka sa najmenej podpísala v lokalitách Solivar a Šváby.