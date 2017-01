Veterná smršť v Belgicku nepriniesla skazu. Sneženie potešilo lyžiarov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. januára (TASR) – Obavy z ničivých účinkov veternej smršte v Belgicku sa nenaplnili. Vysoké vlny na pobreží nespôsobili záplavy a neboli hlásené obete, ani väčšie škody na majetku. Sneženie miestami spôsobilo dopravné komplikácie a zdržanie spojov.Úrady na pobreží zatiaľ zranených ani väčšie škody nezaznamenali, vyčíňanie počasia ale miestni obyvatelia pocítia aj zajtra. Na pobreží neobvykle snežilo a pre búrlivý vietor boli vyššie vlny. Pri mori ešte stále fúka silný nárazový vietor a dvíhajú sa niekoľkometrové vlny.Najmä na juhu a východe Belgicka meteorológovia zaznamenali výdatné snehové zrážky, miestami napadlo až 20 centimetrov snehu. Na dnešný večer vydali výstrahu pred možnou poľadovicou, informoval belgický denník Le Soir.Podľa meteorológov bude počas víkendu intenzívne snežiť. Kým na planinách spadne len niekoľko centimetrov zrážok, vo vyšších polohách by mohlo pribudnúť až štvrť metra snehu. Celkovo by tak výška pokrývky na belgických pahorkoch mohla dosiahnuť až pol metra.Na belgické pomery výdatné sneženie hrá do karát prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk na juhovýchode krajiny. Práve tam sú najvyššie zrážkové úhrny a najbližších desať dní by mala vydržať dostatočná biela pokrývka na lyžovačku, uviedla belgická televízna a rozhlasová stanica RTBF.