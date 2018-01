Veterné parky v Severnom mori vlani vyprodukovali 16 TWh energie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bayreuth/Hamburg 14. januára (TASR) - Nemecké veterné parky v Severnom mori vlani vyprodukovali takmer 16 terawatthodín energie (TWh), čiže o 47 % viac než v roku 2016. K tomu sa pripočítava zhruba 1,5 TWh z veterných parkov v Baltickom mori. Celkovo tak vietor vytvoril 17,5 TWh elektrickej energie, čiže viac, než spotrebuje Berlín za rok.Na konci júna 2017 bolo k sieti pripojených 1055 veterných turbín, údaje z 31. decembra nemá spoločnosť Tennet k dispozícii. Na celkovej produkcii energie z vetra mali morské parky podiel 17,3 %, z čoho 15,9 % tvorilo Severné more. Tennet zodpovedá za dopravu elektrickej energie zo Severného mora do rozvodných sietí vysokého napätia.povedal člen predstavenstva Tennetu Lex Hartman. Najviac energie - až 4350 megawattov (MW) sa v Severnom mori vyrobilo 22. októbra. To zodpovedá kapacite štyroch až piatich veľkých uhoľných alebo atómových elektrární na pevnine.Maximálna kapacita veterných parkov v Severnom mori dosahovala na konci roka 4687 MW, pričom Tennet cez 10 uzlov dokáže do siete vložiť až 5332 MW.dodáva Hartman. Dva ďalšie pripájacie uzly chce firma dokončiť do roka 2019, takže k dispozícii bude transportná kapacita 7132 MW. Do roka 2025 sa má kapacita s pomocou štyroch ďalších uzlov zvýšiť na viac než 10.000 MW.