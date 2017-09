Veterné parky vyrábajú elektrinu lacnejšie ako jadrové bloky

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. septembra (TASR) - Prevádzkovatelia veterných energetických parkov v morských vodách začínajú v aukciách ponúkať elektrinu za nižšie cenu, než ju dokážu vyprodukovať jadrové bloky.V Británii sa na dražbe ročného energetického kontraktu za 176 miliónov GBP (199,90 milióna eur) kontrahovala cena megawatthodiny (MWh) energie, za ktorú ju budú kupovať britskí spotrebitelia z veternej farmy Hornsea 2 dánskej spoločnosti Dong Energy, na 57,5 GBP. Rovnakú cenu dosiahli aj španielska spoločnosť EDP Renovaveis a francúzska Engie.MWh z budovaných dvoch britských jadrových blokov v elektrárni Hinkley Point však bude stáť 92,5 GBP. Túto cenu schválila britská vláda pre medzinárodné konzorcium francúzskej spoločnosti EdF a čínskej China General Nuclear Power Corporation.Tento fakt posilňuje argumentáciu ekológov, ktorí na možnosť podobného nepriaznivého cenového vývoja opakovane upozorňovali.povedal Metthew Wright zo spoločnosti Dong. Dodal, že jeho firma zaručí v Británii aj vytváranie vysoko kvalifikovaných pracovných miest.V Británii išlo o druhú podobnú akciu, na ktorej firmy ponúkali, za akú cenu chcú dodávať elektrickú energiu krajine. Zmluva dodávateľov energie s úradmi bude platiť 15 rokov. Výrobcovia budú mať istotu, že sa im cena nezmení, aj keby v nasledujúcich aukciách MWh výrazne zlacnela. Ak by došlo k opačnému trendu, nedostali by však nijakú kompenzáciu.Aktuálne sa cena za MWh pohybuje okolo 45 GBP.Morské veterné farmy plánu investovať do roku 2021 do energetických kapacít okolo 17,5 miliardy GBP.Zastavenie výstavby blokov v Hinkley Point podľa všetkého nehrozí. Ich dokončenie podporuje fakt, že zaručujú stabilitu dodávok energie. To zatiaľ obnoviteľné zdroje garantovať na sto percent nedokážu. Nové jadrové bloky budú stáť takmer 20 miliárd GBP.