Vettel zvíťazil v Maďarsku a zvýšil náskok, double Ferrari

Nemecký pilot F1 na Ferrari Sebastian Vettel oslavuje na pódiu po jeho víťazstve pretekov Veľkej ceny Maďarska seriálu MS F1 na okruhu Hungaroringu v Mogyorode, severovýchodne od Budapešti 30. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. júla (TASR) - Nemecký pilot Ferrari Sebastian Vettel zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Maďarska motoristickej F1. Na druhom mieste skončil jeho fínsky tímový kolega Kimi Räikkönen, tretí stupienok obsadil Räikkönenov krajan Valtteri Bottas s Mercedesom. Vettel zvýšil svoj náskok na čele šampionátu pred Britom Lewisom Hamiltonom, ktorý bol na Mercedese na štvrtom poste, na štrnásť bodov.vyhlásil štvornásobný svetový šampión. Ten si v 50. štarte za Ferrari pripísal druhé víťazstvo v Maďarsku, štvrté v ročníku a 46. v kariére. V Budapešti sa radoval aj pred dvoma rokmi v červených farbách.uviedol Räikkönen.Ferrari ovládlo okruh Hungaroring, jeho jazdci sa v rovnakom poradí umiestnili na prvých dvoch priečkach už v kvalifikácii a vydarený víkend potvrdili v pretekoch. Vettel viedol väčšinu veľkej ceny a dotiahol ju do víťazného konca napriek tomu, že okolo 40. zo 70 kôl sa na jeho monoposte vyskytli problémy s riadením. Bottas neskôr prepustil tretiu pozíciu tímovému kolegovi Hamiltonovi, ktorý sa vydal na stíhaciu jazdu za Räikkönenom. Mercedes ubezpečil Bottasa, že pokiaľ sa Hamilton nedostane pred jeho krajana, pustí mu tretie miesto naspäť.Trojnásobný majster sveta síce znížil odstupy, ale oba automobily Ferrari odolali jeho atakom a získali double pre taliansku stajňu. Mercedes dodržal sľub, Hamilton pustil Bottasa na tretiu priečku v poslednej zákrute.povedal Bottas.Sezóna sa v Maďarsku prehupla do druhej polovice, na Hungaroringu bolo na programe jedenáste z dvadsiatich podujatí. Európska časť kalendára 2017 vyvrcholí po letnej prestávke v Belgicku (27. augusta v Spa) a v Taliansku (3. septembra v Monze). V Budapešti sa ešte na budúci týždeň uskutoční testovanie, do ktorého sa v kokpite Renaultu zapojí aj bývalý pilot F1 Robert Kubica. Poliak sa snaží o návrat do prestížneho kolotoča.