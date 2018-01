VfL Wolfsburg predĺžil zmluvu so Sebastianom Jungom do roku 2019

Sebastian Jung (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 25. januára (TASR) - Nemecký bundesligista VfL Wolfsburg predĺžil zmluvu s obrancom Sebastianom Jungom. Futbalista a klub sa dohodli na spolupráci do roku 2019.Dvadsaťsedemročný Jung prestúpil k "vlkom" v roku 2014 z Eintrachtu Frankfurt. Vinou rôznych zranení odohral za Wolfsburg len 51 súťažných stretnutí.citovala slová obrancu agentúra DPA.Pôvodný kontrakt mal trvať do konca prebiehajúcej sezóny, v ktorej Jung nastúpil len raz a to v ligovom pohári pri víťazstve 2:0 nad Norimbergom.