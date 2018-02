Via Iuris hľadá so študentmi práva vhodného kandidáta na sudcu ÚS SR

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Tohtoročný výber kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sa organizácia Via Iuris rozhodla spojiť s procesom vzdelávania budúcich právnikov. Pre študentov práva vyhlásila súťaž esejí, v ktorých by mali formulovať, aké profesionálne i morálne kritériá by mal spĺňať vhodný kandidát na sudcu ÚS.uviedol riaditeľ Via Iuris Milan Šagát. Študenti a študentky sa do súťaže môžu zapojiť do 5. marca 2018.Eseje bude hodnotiť odborná porota, do ktorej pozvanie prijala ústavná sudkyňa Ľudmila Gajdošíková, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, riaditeľ vydavateľstva N Press Lukáš Fila, pedagóg Univerzity Komenského Erik Láštic a advokátka spolupracujúca s Via Iuris Kristína Babiaková. Členom poroty je i riaditeľ Via Iuris Milan Šagát.Víťazné práce budú publikované. Viac informácií o súťaži možno nájsť na www.viaiuris.sk