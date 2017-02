VIA IURIS: Novela infozákona by mala zvýšiť verejnú kontrolu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. februára (TASR) – Rozsiahla novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákona) by mala zvýšiť verejnú kontrolu úradov. Domnieva sa to mimovládna organizácia Via Iuris, ktorej predstavitelia sa podieľali na viac rokov trvajúcej príprave zmien v infozákone. Práce na novele v týchto dňoch na Ministerstve spravodlivosti SR finišujú.Pracovná skupina vytvorila návrh obsahujúci dôležité a potrebné zmeny, vysvetlil právnik Via Iuris Peter Wilfling. Bol jedným z členov ministerskej pracovnej skupiny, v ktorej pracovali okrem rezortných odborníkov i zástupcovia štátnych orgánov, obcí a tretieho sektora. Navrhnuté zmeny môžu podľa Wilflinga odstrániť nejasnosti a nedostatky dnes platného zákona a posilniť verejnú kontrolu.,“ upozornil Wilfling. Via Iuris v tlačovej správe pripomenula, že za 16 rokov platnosti infozákona si mnohé úrady našli cestičky, ako ho obchádzať či vykladať jeho ustanovenia takým spôsobom, ktorý im umožnil utajovať informácie o ich činnosti.Preto je potrebné niektoré ustanovenia zákona vyjasniť a upraviť, mieni organizácia. „uviedol Wilfling. Vo Via Iuris dúfajú, že rezort bude riešiť existujúce nejasnosti a nedostatky, ktoré v súčasnosti umožňujú utajovať informácie pred občanmi a bránia efektívnej verejnej kontrole moci.Organizácia považuje za potrebné, aby novela infozákona zabezpečila sprístupňovanie rozhodnutí polície a prokuratúry týkajúce sa vyšetrovania korupčných, ekonomických a extrémistických trestných činov.ozrejmil Wilfling.Medzi priority Via Iuris patrí aj riešenie problému utajovania informácií o výkone právomoci verejných činiteľov, napríklad ich mien a priezvisk, ktoré sa podľa Wilflinga deje z dôvodu údajnej ochrany ich osobných údajov. Tiež však aj problém zneužívania zákona o utajovaných skutočnostiach na zamlčiavanie informácií, ktoré by mali byť verejné.Novela infozákona sa do pripomienkovania dostala už v roku 2015, keď ministerstvo spravodlivosti viedol Tomáš Borec (Smer-SD). Jej príprava trvala viac ako dva roky. Minister vtedy ocenil, že sa podarilo nájsť kompromisné riešenie.Novela mala umožniť získať občanom legálne viac informácií, verejnosť mala mať napríklad lepší prehľad o zverejnených zmluvách so štátom a zmenách v nich, ako aj o platoch a odmenách štátnych manažérov. Rezort však napokon v legislatívnom procese nepokračoval a novela sa nedostala na rokovanie vlády.