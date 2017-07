Via Iuris sa kvôli novele o vyvlastňovaní obrátila na Ústavný súd

Na snímke budova Ústavného súdu SR. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Organizácia Via Iuris podala sťažnosť na Ústavný súd (ÚS) SR, v ktorej namieta porušenia práv občanov pri schvaľovaní novely zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic.K porušeniu práv, konkrétne petičného práva a práva na priamu účasť na správe vecí verejných, malo podľa Via Iuris dôjsť tým, že novela zákona bola v máji 2017 vládou a parlamentom schválená bez medzirezortného pripomienkového konania, a teda aj bez účasti verejnosti.upozornil právnik Via Iuris Imrich Vozár. V schválenom materiáli však podľa neho nebolo možné nájsť žiadny dôvod, ktorý by takýto špeciálny postup umožňoval.konštatoval Vozár. Snaha o urýchlenie výstavby diaľnic je podľa neho legitímna, ale nie za cenu protizákonného obmedzovania práv verejnosti. Na rovnaký problém podľa neho upozornil poslancov parlamentu aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý novelu vetoval. Poslanci však jeho veto v opakovanom hlasovaní prelomili.Organizácia zároveň pripomenula, že celý legislatívny proces schvaľovania tejto právnej normy, od jej zverejnenia až po jej schválenie v parlamente, trval iba deväť dní.doplnila Via Iuris.Sporný pritom v tomto prípade nie je podľa organizácie len zrýchlený proces, ktorým bol zákon schválený, ale aj viacero konkrétnych bodov zákona.dodala. Skupina opozičných poslancov tiež ústavnosť tejto novely po obsahovej stránke napadla na Ústavnom súde SR.dodal Vozár. Podaním ústavnej sťažnosti sa organizácia podľa jeho slov usiluje o to, aby Ústavný súd vyslovil, že ústavou garantované práva pre občanov boli porušené a aby si ministerstvá a vláda uvedomili, že nesmú svojvoľne zneužívať svoje postavenie v legislatívnom procese.Novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd). Novela zaviedla do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Práve ten má umožniť pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod cestami.Rezort dopravy odôvodňoval takúto úpravu predovšetkým problémami s vysporiadaním pozemkov pod bratislavským obchvatom, kde sa podľa ministerstva objavili špekulanti, ktorí žiadajú vysokú cenu za pozemky pod obchvatom. Rezort tak chcel novelou docieliť to, aby sa mohlo na pozemkoch stavať, kým o cene rozhodne súd.