Via Iuris vyzvala na širšiu odbornú diskusiu o voľbe ústavných sudcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) – Do diskusie politikov vládnej koalície o zmenách vo voľbe sudcov Ústavného súdu SR by mala byť prizvaná aj širšia odborná verejnosť. Vyzvala na to mimovládna organizácia Via Iuris. Ide totiž podľa nej nielen o politickú, ale aj odbornú otázku.Via Iuris považuje voľbu nových ústavných sudcov za jednu z najväčších výziev slovenskej politiky v roku 2018. Voliť sa bude 18 kandidátov, z ktorých vzíde deväť ústavných sudcov. Zmení sa tak väčšina z celkovo 13-členného súdneho dvora, vrátane predsedu. Títo sudcovia budú 12 rokov rozhodovať o najvýznamnejších otázkach a sporoch a budú výrazne ovplyvňovať podobu Slovenska až do roku 2031, pripomenula Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s organizáciou.Problémy s voľbou a menovaním ústavných sudcov v minulosti podľa právničky ukázali, že je potrebné zmeniť spôsob voľby kandidátov.zhrnula Babiaková predstavy o potrebných zmenách.Medializované návrhy vládnej strany Most-Híd na zvýšenie počtu poslancov potrebných na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu považuje Via Iuris za pozitívne. Návrh zvýšiť kvórum na 90 poslancov a v druhom kole voľby na 76 poslancov zvyšuje podľa organizácie legitimitu ústavných sudcov, samotného Ústavného súdu a napĺňa odporúčanie Benátskej komisie. Rovnako považuje Via Iuris za pozitívny aj návrh, aby za kandidáta mohla byť zvolená iba všeobecne uznávaná osobnosť v oblasti práva.Organizácia zároveň upozornila, že je potrebné zmeniť aj proces posudzovania a vypočutia kandidátov v parlamente. V minulosti boli totiž vypočutia kandidátov v ústavnoprávnom výbore iba formálne a nepreverili ich spôsobilosť byť ústavnými sudcami, argumentuje Via Iuris. Navrhuje zriadiť poradný výbor zložený z uznávaných právnikov, zástupcov parlamentu, prezidenta, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Súdnej rady a právnických fakúlt. Vykonával by dôkladné, odborné a verejné vypočutie kandidátov a predkladal by poslancom parlamentu stanovisko a odporúčanie ku každému kandidátovi.