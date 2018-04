Viac ako 30 redaktorov RTVS píše, že pracujú slobodne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. apríla (TASR) - Vážení poslucháči a diváci, obraciame sa na Vás ako profesionáli, ktorí sú hrdí na to, že môžu pracovať v RTVS. Doteraz sme mlčali, ale v situácii, v ktorej zaznievajú pochybnosti o tom, či pracujeme slobodne, sa už musíme ozvať. Týmito slovami začína list RTVS, ktorý zatiaľ podpísalo 35 redaktorov.Divákov, poslucháčov, ale aj domáce a medzinárodné novinárske organizácie ubezpečujú, že pracujú slobodne a bez nátlaku.uviedli v liste.Tiež garantujú, že vysielajú čestne, objektívne a ako inštitúcia verejnej služby.končí sa list.RTVS zároveň odmieta medializované informácie, že za listom je iniciatíva šéfa spravodajstva Vahrama Chuguryana.odkázali podpísaní redaktori.Začiatkom apríla 58 členov spravodajstva napísalo vedeniu RTVS otvorený list, v ktorom tvrdili, že zatiaľ pracujú slobodne, aleManažmentu RTVS vyčítali neochotu akceptovať oponentný, kritický názor, naznačujú tiež možné ovplyvňovanie spravodajstva.uviedli. Podpísaní takisto vyjadrujú obavu, že spravodajstvo RTVS môže stratiť dôveru, ktorú si u divákov a poslucháčov získalo v posledných rokoch.Vedenie RTVS na to reagovalo tým, že za iniciatívou signatárov otvoreného listu je skôr neochota akceptovať snahu nového manažmentu vytvárať objektívne, vyvážené, nestranné spravodajstvo.uviedli v spoločnom stanovisku generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, šéf spravodajstva Vahram Chuguryan a vedúce televíznej a rozhlasovej spravodajskej sekcie Hana Lyons a Petra Stano Maťašovská.Poukázali tiež na to, že nový manažment spravodajstva sa vplyvom fluktuácie v redaktorskom kolektíve v posledných rokoch borí i s častými nedostatkami v práci a jazykovom prejave mladých redaktorov, vyplývajúcimi z nedostatku skúseností i toho, že nemali možnosť cibriť svoj novinársky potenciál pod vedením skúsenejších senior redaktorov.naznačilo vedenie RTVS i prístup podpísaných k tým členom spravodajského tímu, ktorí nezdieľajú ich názor.