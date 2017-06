Viac ako 60 krajín sveta sa spojilo v boji proti daňovým únikom

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Paríž/Bratislava 8. júna (TASR) - V medzinárodnom boji proti daňovým únikom nastal ďalší dôležitý moment. Ministri financií a poverení zástupcovia viac ako 60 krajín sveta v stredu (7.6.) večer v Paríži podpísali Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami.Slávnostný podpis bol súčasťou výročného Ministerského zasadnutia Rady OECD. Podpisom dohovoru sa zavŕšili rokovania o tomto opatrení, ktorého prijatím dôjde k úpravám viac ako 1100 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Podpísanie dohovoru ocenil aj slovenský minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý zastupoval SR. "uviedol minister po podpise dohovoru. Verí, že sa k dohovoru budú postupne pripájať aj ďalšie krajiny.Mnohostranný dohovor, ako súčasť projektu BEPS, by mal zabrániť tzv. stratégiám daňového plánovania, ktoré využívajú medzery a nesúlady v daňových pravidlách jednotlivých krajín na umelé presúvanie ziskov do lokalít s nízkymi alebo nulovými daňami. V nich realizujú minimálnu, alebo žiadnu podnikateľskú činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov právnických osôb.Dohovor nadobudne definitívnu platnosť po tom, čo ho na vnútroštátnej úrovni schváli minimálne päť krajín, ktoré sa podpisu zúčastnili. Následne sa premietne do bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov. SR na úpravy prostredníctvom multilaterálneho dohovoru vybrala všetkých svojich 64 platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.