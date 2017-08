Viac ako polovica detí na Slovensku nemá životné poistenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Až 51 % detí na Slovensku nemá uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Komunálnu poisťovňu realizovala spoločnosť PRO Business Solutions. Väčšina opýtaných pritom od detského poistenia očakáva vyplatenie odškodného v prípade úrazu, finančnú kompenzáciu za pobyt dieťaťa v nemocnici, trvalých následkov po úraze či kritických chorôb. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia Komunálnej poisťovne.Podľa prieskumu rodičia, ktorí svojmu dieťaťu uzavreli životné poistenie, tak urobili najčastejšie hneď po narodení, resp. do prvého roku života, alebo pri nástupe do školy.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že viac ako polovica respondentov (54 %), ktorí doposiaľ svojim deťom detské životné poistenie neuzavreli, o jeho uzavretí uvažuje. Štvrtina z nich poistenie dieťaťu neuzavrela preto, že nemá dostatok peňazí. Až šestina týchto rodičov o poistení dieťaťa vôbec doteraz nerozmýšľala, 13 % rodičov uviedlo, že nemá dostatok informácií a 7 % že im nikto doteraz detské poistenie neponúkol.Približne tri štvrtiny rodičov, ktorí svojim deťom uzatvorili životné poistenie, majú sami uzatvorenú životnú poistku.zdôraznila Blanka Hatalová, členka predstavenstva Komunálnej poisťovne. Deťom sa totiž nevyhýbajú ľahšie zranenia, ale ani vážnejšie úrazy či kritické choroby, ktorých liečenie môže výrazne zasiahnuť domáci rozpočet, najmä ak dieťa potrebuje dlhšiu domácu starostlivosť.