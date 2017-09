Viac ako polovica Slovákov je spokojná so svojím zárobkom

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Viac než polovica (53 %) pracujúcich Slovákov je spokojná so svojím zárobkom, no zároveň si vie predstaviť na výplatnej páske aj vyššiu sumu. Pritom približne 60 % uviedlo, že ich aktuálna výška čistého mesačného zárobku je do 700 eur. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu PARTNERS.Z tých, ktorí uviedli, že sú aktuálne spokojní so svojím príjmom, uviedlo až 60 % sumu do 1000 eur mesačne v čistom. Zo Slovákov, ktorí sú nespokojní so svojím zárobkom (47 %), by polovica prijala mesačný príjem v čistom do 900 eur.Viac než tretina (34 %) opýtaných ako dôvod, ktorý im bráni v lepšom zárobku, uvádza neochotu zamestnávateľa zvýšiť mzdu, a to aj napriek tomu, že má finančné prostriedky. Necelá tretina (27 %) tvrdí, že dôvodom sú vysoké dane a odvody a 22 % sa bojí, že by si zamestnávateľ pri ich žiadosti o zvýšenie platu našiel náhradu. Takmer tretina (28 %) uvádza, že sú spokojní s tým, čo majú, alebo že nemajú radi zmeny.tvrdí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu. Podľa neho táto obava vyplýva z vysokej miery nezamestnanosti. Ľudia, ktorí chcú robiť, sú zvyknutí vážiť si to, čo majú a v konečnom dôsledku sa boja, že o to môžu prísť.