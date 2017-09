Viac ako tisíc zamestnancom SAD Zvolen zdvihnú platy o šesť percent

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) – Viac ako tisíc zamestnancov spoločnosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen, z čoho je viac ako 780 vodičov, sa môže tešiť zo šesťpercentného zvýšenia svojich miezd. Aj to je jeden z výsledkov prijatého dodatku k službám vo verejnom záujme, ktorý podpísal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) so SAD Zvolen, ktorá zabezpečuje dopravu vo viacerých okresoch kraja. Ako dnes konštatoval podpredseda predstavenstva zvolenskej SAD Adrian Polóny, v tomto roku na zvýšenie platov pôjde suma minimálne 700.000 eur a zamestnancom ju doplatia spätne od 1. januára tohto roka.konštatoval predseda BBSK Marian Kotleba.Podľa neho celková úspora generovaná spomínaným dodatkom do konca roka 2018 dosiahne pre kraj hodnotu takmer 20 miliónov eur a oblastí, kde ich BBSK môže využiť, je viac než dosť.vysvetlil Kotleba.Polóny i zástupca odborov dnes ocenili konštruktívny prístup vedenia kraja k prijatému dodatku. Ako dodali, rokovania prebiehali od konca leta minulého roka až doteraz. Podobné rokovanie zo strany vedenia BBSK je v súčasnosti rozbehnuté aj so SAD Lučenec.