Viac času pre rodinu by uvítala viac ako tretina Slovákov

Bratislava 4. mája (OTS) - Zároveň by tretina Slovákov chcela tráviť s blízkymi viac času. Ak sa nedá ukrojiť z času stráveného prácou, možnosťou je poobzerať sa po pracovisku s dobrou dopravnou dostupnosťou.Takmer dve tretiny Slovákov nestrávia na ceste do práce alebo z nej viac ako polhodinu, ďalších 29 % strávi cestovaním niečo medzi 30 až 60 minútami a 8 % opýtaných uviedlo, že cestuje za prácou viac ako 60 minút. Z prieskumu nadácie Eurofound tak vyplýva, že veľká časť Slovákov strávi na ceste do práce a späť denne minimálne hodinu. Závisí to od priemernej vzdialenosti bydliska od miesta výkonu práce, ale aj od kvality dostupnej infraštruktúry v danom meste/regióne. Pracovný psychológvraví, že „. Napríklad vo Fínsku je počet odpracovaných fhodín za týždeň výrazne nižší, iba 18 % Fínov pracuje viac ako 40 hodín.dodáva, že „.“ Ľudia sa totiž sťažujú na nedostatok času nielen v práci, ale aj v súkromí.Kým čas strávený prácou si mnohí nevyberú, môžu si zvoliť, ako blízko mestských centier chcú bývať a podobné voľby robia aj zamestnávatelia. Často ľudia čas, ktorý ušetria napríklad cestovaním, nevenujú len svojim osobným záujmom, ale aj práci. Pracovný psychológ zdôrazňuje, že „.“ Zamestnanci by uvítali väčšiu ústretovosť zamestnávateľov vo flexibilite pracovného času, pohyblivý začiatok pracovnej doby alebo možnosť vybaviť si osobné veci počas práce.Zároveň by však Slováci chceli tráviť viac času s blízkymi. Kým v práci trávia približne 8 hodín, s rodinou je to podstatne menej. Čas, ktorý by sme inak venovali rodine, športu, priateľom či oddychu, strávime na cestách.hovorí: „“ S deťmi by tak mohli tráviť až o štvrtinu času navyše, a to už je zmena, ktorú pocítime. Vďaka tejto zmene môžu byť zamestnanci spokojnejší, pretože napríklad až 37 % ľudí uvádza, že by s rodinou chceli tráviť viac času.Ideálnym pracoviskom sa tak javia kancelárske veže Polus Towers, ku ktorým sa možno pohodlne doviezť hromadnou dopravou alebo autom z ktoréhokoľvek kúta Bratislavy. Neďaleko budov sú zastávky električiek a autobusov, vrátane pravidelných liniek z neďalekých obcí, železničná stanica sa nachádza vo vzdialenosti 7 minút pešou chôdzou a v najbližšom okolí sa dá nájsť množstvo parkovacích miest. V nákupnom centre Polus City Center, ktoré je priamo prepojené s Polus Towers, sa nachádzajú desiatky obchodov a služby, ako sú kaderníctva, čistiareň, banky, pošta, kľúčová služba či detský kútik. Ani zdržanie v práci nie je prekážkou stráviť príjemný čas s rodinou v nákupnom centre, na športoviskách či na detskom ihrisku na Kuchajde, keďže sa blízki jednoducho dopravia priamo k vežiam.Blízke okolie ponúka množstvo príležitostí na rôzne druhy športov, priamo v centre sa nachádza fitness centrum, otvorené 16 hodín denne, neďaleko je krytá plaváreň Pasienky, tenisové kurty a zimný štadión. Vďaka sprchám v administratívnych budovách Polus Towers si ešte pred prácou možno užiť ranný beh okolo Kuchajdy a naštartovať tak úspešný deň. Ako uzavrel Country Manager Operation Slovakia spoločnosti IMMOFINANZ,, „