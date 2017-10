Viac než 270.000 civilistov z Rakky potrebuje nutne pomoc

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 17. októbra (TASR) - Desaťtisíce utečencov zo sýrskej Rakky, niekdajšej bašty džihádistickej skupiny Islamský štát, žijú vo veľmi zlých podmienkach, upozornila dnes medzinárodná humanitárna organizácia Save the Children. Utečenecké tábory vysídlených civilistov z Rakky podľa nej "praskajú vo švíkoch".Charitatívna organizácia v dnešnom vyhlásení varovala, že 270.000 civilistov, ktorí ušli z Rakky, potrebuje pomoc mimoriadne nevyhnutne. Vzhľadom na mieru zničenia mesta po bojoch a bombardovaní je veľa rodín v situácii, že sa nemá kam vrátiť. V táboroch preto ostanú mesiace, možno až roky.Podľa vyhlásenia riaditeľky Save the Children v Sýrii Sonie Khushovej sú podmienky v týchto táboroch. Rovnako sa podľa nej nesmie zabúdať ani na tamojšie deti, ktoré roky trpeli a na ktorých budúcnosť je potrebné myslieť po tom, keď sa prestane bojovať.Ako doplnila agentúra AP, Save the Children sa k situácii civilistov z Rakky vyjadrila po tom, ako Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) dnes deklarovali získanie plnej kontroly nad severosýrskym mestom Rakka.Rakka bola svojho času hlavným mestom samozvaného kalifátu Islamského štátu. Jednotky SDF na ňu útočia od začiatku júna. Bitka o Rakku sa v júni začala ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívneho leteckého bombardovania a delostreľby jednotiek Spojenými štátmi vedenej koalície.Boje sa vliekli dlhý čas vzhľadom na silný odpor militantov, ale aj prítomnosť civilného obyvateľstva, ktoré uviazlo v obliehanom meste.