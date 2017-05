Viac než 740. 000 ľudí bolo za rok v USA dlhšie, ako dovoľovali víza

Socha slobody Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Diego 23. mája (TASR) - Viac ako 740.000 cudzincov sa v priebehu 12 mesiacov zdržalo v Spojených štátoch dlhšie, než im to dovoľovali víza. Uviedlo to dnes americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť.Uvedený počet zahŕňa cudzích štátnych príslušníkov, ktorí pricestovali do USA lietadlom alebo loďou, a nie cez pozemné hraničné priechody. Najviac je medzi nimi občanov Kanady, Mexika, Brazílie, Číny a Indie.Počet osôb, ktoré sa od októbra 2015 do septembra 2016 zdržali v USA dlhšie, ako im to umožňovali víza, bol o 200.000 vyšší než za predchádzajúce ročné obdobie.Podľa agentúry AP je toto zvýšenie do značnej miery zapríčinené aj tým, že do tohtoročnej správy sú zahrnutí aj študenti. Tí v oveľa vyššej miere prekračujú povolenú dĺžku pobytu než turisti alebo obchodní cestujúci. Študenti do predchádzajúcej správy zahrnutí neboli.