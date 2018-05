VIAC NEŽ NEZODPOVEDNÉ: Opitý vodič nafúkal po nehode skoro 4,5 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 29. mája (TASR) - Senickí policajti namerali vodičovi, ktorý počas víkendu havaroval na ceste medzi Senicou a obcou Hlboké, takmer 4,5 promile alkoholu v dychu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.Seničan si sadol za volant osobného auta v sobotu (26.5.) v podvečerných hodinách. Na ceste medzi Senicou a obcou Hlboké nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a vzápätí do priekopy, kde narazil do stromu. Pri nehode sa nik nezranil.uviedla hovorkyňa.Muž bol schopný výsluchu až v pondelok a polícia ho v super rýchlom konaní obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.doplnila Linkešová.apeluje hovorkyňa.