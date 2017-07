Viaceré banky menia od augusta svoje cenníky, tieto služby zdražejú

Ilustračné foto. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júla (TASR) - Od budúceho mesiaca si klienti vo viacerých bankách priplatia za niektoré služby. Cenníky totiž podľa údajov portálu Finančná hitparáda mení až sedem bánk.Zmeny v poplatkoch avizuje Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ČSOB, Prima banka, Slovenská sporiteľňa, Cetelem, či Oberbank. Niektoré do svojich cenníkov doplnili príplatky, iné zvyšujú poplatky za niektoré služby alebo zavádzajú nové.Podľa odborníkov portálu existuje viacero dôvodov na zmenu v sadzobníkoch.konštatujú experti.Niektoré finančné domy zase do zmien tlačí konkurenčné prostredie.doplnili odborníci portálu.Dôvodom zmien poplatkov je aj to, že v čase nízkych úrokových sadzieb banky zarábajú menej na úrokoch a tak hľadajú spôsoby, ako aspoň čiastočne vykompenzovať tento pokles.vysvetľujú odborníci.Prima banka napríklad podľa portálu doplnila do cenníka príplatok za prevod s inštrukciou na úhradu poplatkov za vykonanie cezhraničného príkazu. UniCredit Bank upravuje výšku viacerých poplatkov, a to za výbery hotovosti z účtu na obchodnom mieste, mení aj poplatky za úhrady SEPA inkasom, poplatky za pokladničné služby napríklad pri vklade mincí nad 100 kusov, či výmenu bankoviek a mincí za iné nominály.Tatra banka zase zaviedla poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry, ktorý sa uplatňuje pri platbe kartou na POS termináli na platbu nad 50 eur. ČSOB Banka upravila podmienky poskytovania zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb pre študentov.Zmeny sa udejú aj v Slovenskej sporiteľni. Zvyšuje napríklad poplatok za elektronický urgentný prevod aj za prevod na obchodnom mieste, za vklad hotovosti na účet treťou osobou, upravila aj poplatky za poistenie niektorých úverov, doplnila nový poplatok za expresné doručenie zadržanej karty v bankomate banky na základe žiadosti držiteľa karty, ktorý spôsobil zadržanie.Cetelem podľa informácií portálu doplnil do cenníka informáciu o poplatku za predčasné splatenie úveru. V niektorých balíkoch služieb Oberbank bude zase od augusta zahrnuté bezplatné zasielanie výpisu účtu jedenkrát mesačne poštou alebo elektronicky.