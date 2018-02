Viaceré krajiny využili údajnú Trumpovu urážku na reklamnú kampaň

Na archívnej snímke Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. februára (TASR) – Naším tromfom (trump card) sú nádherné výhľady a dych berúca divoká príroda. Navštívte *** dieru Zambiu, kde jediné hviezdy a pruhy, ktoré uvidíte, sú tie na oblohe a na zebrách. Takto znie slogan zambijskej súkromnej cestovnej agentúry Zambia Tourism, ktorý zverejnila na svojom facebookovom účte. Nie je pritom jediná, ktorá využila údajné ostré slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu niektorých krajín, informoval v sobotu denník The Wall Street Journal.napísal The Wall Street Journal.Šéf Bieleho domu mal začiatkom januára na neverejnom stretnutí so senátormi o imigračných opatreniach vysloviť výrok(shithole countries). Reagoval ním vraj na návrh na obnovenie ochrany prisťahovalcov z Haiti, Salvadora a Afriky.Výrok potvrdili niekoľkí senátori, Trump však vyhlásil, že takéto slová nepoužil.Zambia Tourism využila nielen slovné spojenie(špinavá diera), ale aj(hviezdy a pruhy - prezývka vlajky USA) a(tromf).Slovo(špinavá diera) zmenila na frázu(napájadlo) aj botswanská vláda. Na svojom twitterowom účte napísala, že Botswana je napájadlom a pridala fotografiu slonov pijúcich z vodnej nádrže. Neskôr dodala, že Botswana je aj krajinou dier po ťažbe diamantov. Práve z tejto africkej krajiny má pochádzať aj diamant na zásnubnom prsteni Meghan Markleovej, snúbenice britského princa Harryho.Údajné Trumpove slová využila aj súkromná cestovná agentúra Gondwana Collection v Namíbii. Jej videoklip zosmiešňujúci Trumpa a prezentujúci prírodné krásy tejto africkej krajiny si na Youtube pozrelo už vyše pol milióna ľudí.uviedol The Wall Street Journal.Na tejto téme založené kampane a propagačné materiály sa už podľa denníka objavili v najmenej 12 krajinách.