Viaceré krajiny žiadajú prísnejšie pravidlá pre akvizície

Lídri európskej dvadsaťosmičky. Archívna snímka.



Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 22. augusta (TASR) - Taliansko, Francúzsko a Nemecko požiadali Európsku komisiu (EK), aby posilnila existujúce pravidlá, ktoré umožňujú členským štátom blokovať niektoré zahraničné akvizície európskych podnikov, uviedli to dnes dva talianske denníky.V žiadosti sa uvádza, že je potrebné zvýšiť právomoci tak, aby bolo možné obmedziť alebo stanoviť podmienky pre potenciálnych kupcov, ktorí nerešpektujú trh a nerešpektujú pravidlá reciprocity pre akvizície, napísali Il Sole 24 Ore a La Stampa s odvolaním sa na obsah listu, ktorý unikol.Vedúci predstavitelia Európskej únie (EÚ) sa v júni dohodli, že zvážia preverovanie investícií štátnych čínskych firiem a Francúzsko, Nemecko a Taliansko podporili myšlienku umožniť EÚ blokovať čínske investície. List bol Komisii odoslaný 28. júla a predchádzal mu podobný list z februára. Hoci sa nezmieňuje o žiadnych krajinách alebo konkrétnych firmách, zdá sa, že bol motivovaný nedávnymi akvizíciami Číňanov v Európe.Podľa návrhu by sa mali posilniť právomoci v prípade, že cieľové spoločnosti sú považované za strategické a ich prevzatie financujú štátne fondy alebo agentúry, uvádza sa v 10-stránkovom dokumente.citovali noviny La Stampa talianskeho ministra priemyslu Carla Calendu.Tieto tri krajiny odporučili, aby podľa nových regulácií, ktoré by však nemali nahrádzať národné pravidlá, členské štáty oznámili Komisii každých šesť mesiacov všetky korporátne investície z krajín mimo bloku, s výnimkou investícií v sektore obrany.