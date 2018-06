Viaceré kúpaliská na hornom Zemplíne už otvorili svoje brány

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné/Snina/Vranov nad Topľou 19. júna (TASR) – Letné kúpaliská v Humennom, Snine, ale aj v neďalekej obci Zemplínske Hámre už pre verejnosť otvorili, vo Vranove nad Topľou sa na sezónu ešte pripravujú.V areáli letného kúpaliska v Humennom je pre návštevníkov k dispozícii 50-metrový bazén, tobogán a detské bŕzgalisko.priblížila pre TASR Michaela Dochánová z radnice.Spomenula, že mestská Správa rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) si pre návštevníkov v tomto roku pripravila aj novinky v podobe rozšírenia priestoru pri plaveckom bazéne zámkovou dlažbou a tiež opravy brodísk a spŕch k nemu prislúchajúcich. Do letného kúpaliska humenská radnica investovala väčšiu sumu ešte vlani. Na jeho údržbu pred sezónou išlo podľa Dochánovej približne 30.000 eur.podotkla.Otváracie hodiny na letnom kúpalisku budú od 10.00 do 19.00 h. Jeho celková kapacita predstavuje podľa Dochánovej 2000 návštevníkov a rozloha areálu je 22.066 metrov štvorcových. Uplynulú sezónu tam zaznamenali 18.339 vstupov.Športovo-rekreačný areál Barnova rika v Zemplínskych Hámroch, ktorý je umiestnený v scenérii Vihorlatského pohoria, ponúka plavecký a detský bazén, saunu, multifunkčné a detské ihrisko, k dispozícii sú aj služby v oblasti občerstvenia.informoval TASR starosta obce Rastislav Zaremba.Areál je počas sezóny otvorený od 09.30 do 18.00 h.spomenul. Oddychový areál vyrástol na ploche nevyužívanej lokality, kde pred rokmi končil nepotrebný odpad. Obec doň investovala vlastné financie. Návštevníci tam majú možnosť nielen kúpania sa, ale aj športovania či grilovania v prírode.Sezónu na vranovskom letnom kúpalisku by mali podľa informácií zverejnených na sociálnej sieti otvoriť v sobotu 23. júna. Ako TASR informoval jeho prevádzkovateľ Milan Čeklovský, jeho údržba prebieha už niekoľko týždňov. Patrí k nej okrem iného čistenie bazénov a okolia, tiež sociálnych zariadení a šatní, upravujú sa aj trávnaté plochy. K dispozícii je tam veľký rekreačný a dva detské bazény. Pre tých najmenších je pripravená aj šmýkačka. Návštevníci tam nájdu bufet, ležadlá, ale aj slnečníky, zahrať si môžu okrem iného aj volejbal, minigolf či futbal.