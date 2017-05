Viaceré prvomájové pochody v Nemecku sprevádzali násilné potýčky

Prvomájové zhromaždenie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. mája (TASR) - Počas tradičných prvomájových pochodov došlo na území Nemecka v pondelok aj k viacerými násilným stretom demonštrantov s políciou, informovala agentúra DPA. V berlínskej štvrti Kreuzberg hádzali demonštranti na policajtov fľaše a odpaľovali petardy. Viacerí zaútočili na policajtov aj vlajkovými žrďami. Obnovenie poriadku si tam polícia vynútila použitím paprikového spreja, pričom nakrátko zadržala zhruba 40 demonštrantov.Na tzv. revolučnej prvomájovej demonštrácii v Berlíne sa zúčastnilo zhruba 8000 prívržencov radikálnej ľavice. Ich pochod síce úrady nepovolili, polícia sa ho však napriek tomu rozhodla tolerovať, pričom do oblasti nasadila aj vrtuľníky.V nemeckej metropole sa v rovnakom čase konal aj tradičný pouličný festival, vytvorený ako protiváha voči zmienenej akcii. Zúčastnilo sa na ňom zhruba 10.000 ľudí. Do berlínskych ulíc bolo 1. mája nasadených okolo 5400 policajtov.K násilnostiam došlo aj vo východonemeckom meste Halle. Pri potýčkach na pochode zhruba 500 pravicových extrémistov, ktorí tam prišli z rôznych častí Nemecka, utrpelo zranenia päť osôb a rovnaký počet policajtov. Pochod extrémistov sa totiž snažili zablokovať protidenmonštranti, pričom niektorí z nich hádzali fľaše a odpaľovali petardy. Polícia voči nim taktiež použila paprikový sprej. Pravicoví extrémisti usporiadali nakoniec v Halle - pri hlavnej železničnej stanici - len malú demonštráciu, pričom toto podujatie sprevádzala značná policajná prítomnosť.Časť z týchto radikálov sa však do stretu s políciou dostala na neskoršej demonštrácii v meste Apolda, vzdialenom asi 50 kilometrov južne od Halle. Spontánny protestný pochod do centra mesta tam po vystúpení z vlaku zorganizovala skupina približne 100-150 pravicových extrémistov. Viacerí z nich na policajtov hádzali kamene a petardy. Polícia následne zadržala okolo 100 ľudí.