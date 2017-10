Viaceré ruské mestá zakázali protestné mítingy v deň narodenín Putina

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. októbra (TASR) - Šéfa federálneho predvolebného štábu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného vo štvrtok vzali do väzby na 20 dní za opakované výzvy na účasť na nepovolených verejných zhromaždeniach. Informovala o tom agentúra Interfax.K zadržaniu Leonida Volkova a jeho odsúdeniu jedným z obvodných súdov v Moskve došlo pritom len štyri hodiny po jeho prepustení na slobodu v inej kauze.Volkov bol totiž 29. septembra zadržaný v Nižnom Novgorode, kde sa v ten istý deň mal konať opozičný míting. Samotnému Navaľnému v účasti na ňom tiež zabránilo zadržanie políciou, ku ktorému došlo v Moskve ešte pred jeho odchodom do Nižného Novgorodu.Oboch politikov moskovský súd 2. októbra odsúdil na 20 dní väzenia. Volkov vtedy vyhlásil protestnú hladovku. Moskovský súd následne zrušil rozhodnutie o jeho zadržaní na 20 dní, prepustil ho na slobodu a jeho prípad delegoval súdu v Nižnom Novgorode, ktorý sa ním začne zaoberať na budúci pondelok.Volkov uviedol, že po spomínanom prepustení na slobodu bol opäť zadržaný na základe dvoch príspevkov, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Twitter. Navaľného priaznivcom v nich pripomenul na sobotu naplánované mítingy opozície.Interfax uviedol, že ruská polícia tweety vyhodnotila ako výzvy na účasť na úradne nepovolených verejných zhromaždeniach. S interpretáciou polície sa stotožnil aj moskovský súd, ktorý vo štvrtok večer nariadil vziať Volkova na 20 dní do väzby.Interfax informoval, že úrady viacerých ruských miest už medzičasom zakázali konanie sobotňajších protestných zhromaždení. Moskovská radnica napr. zamietla niekoľko žiadostí o povolenie verejného zhromaždenia a ako dôvod uviedla "objektívne príčiny".Opozícia zvolala svoje protestné zhromaždenia na túto sobotu, a to pri príležitosti 65. narodenín ruského prezidenta Vladimira Putina. Hlavný míting sa uskutoční v Putinovom rodnom meste Petrohrad. Tamojšie Marsovo pole, kde sa mal míting konať, však polícia ohradila zátarasami a páskami, uviedol Interfax.