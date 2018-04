VIaceré štáty v dohode o obmedzovaní ťažby ropy majú záujem o alianciu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 12. apríla (TASR) - Väčšina členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a nezávislých producentov, ktorých spája dohoda o obmedzovaní produkcie, podporuje myšlienku dlhodobej aliancie. Uviedol to minister energetiky Spojených arabských emirátov (SAE) Suhajl Mazrúí. Jeho krajina v súčasnosti ropnému kartelu predsedá.OPEC a niekoľko veľkých producentov mimo ropného kartelu na čele s Ruskom začali uplatňovať dohodu o obmedzovaní produkcie od januára 2017 s cieľom zredukovať prebytky komodity na trhu a podporiť tak ceny ropy. Celkovo 24 krajín program o obmedzovaní produkcie, ktorý mal spočiatku platiť len do konca júna 2017, najskôr predĺžili o deväť mesiacov do konca marca 2018 a neskôr ho predĺžili opäť, tentoraz do konca tohto roka. Teraz zvažujú, že alianciu predĺžia na niekoľko rokov, prípadne desaťročí.povedal Mazrúí na okraj Medzinárodného energetického fóra, ktoré sa v týchto dňoch koná v Naí Dillí. Ako dodal, cieľom je udržať spoluprácu tejto skupiny štátov podstatne dlhšie než len dva roky, na ktoré je predbežne naplánovaná. Podľa neho už doterajšia spolupráca pomohla preklenúť nedorozumenia medzi rôznymi producentmi ropy.