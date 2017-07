Viaceré strany sa ešte nerozhodli, ako budú financovať volebnú kampaň

Ilustračné foto. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Bratislava 12. júla (TASR) - Viaceré politické strany sa ešte nerozhodli, ako budú financovať kampaň pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Niektoré budú celú kampaň finančne ťahať výlučne sami, iné si náklady podelia s kandidátmi. Väčšina zhodne tvrdí, že zákonné limity neprekročí.Oficiálna kampaň sa začala 28. júna. Strany a hnutia môžu na ňu minúť najviac 500.000 eur, samotní kandidáti na predsedu kraja 250.000 eur. Do nákladov na kampaň sa započítavajú aj prostriedky vynaložené na propagáciu tri mesiace pred vyhlásením volieb.uviedla pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Voličov chce strana v kampani oslovovať pomocou bežných komunikačných nástrojov.Vlastných kandidátov mieni podporovať aj Smer-SD, a to do výšky limitu stanoveného zákonom.napísala hovorkyňa Smeru-SD Ľubica Končalová.SNS povie o financovaní kampane začiatkom augusta.povedala TASR riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.SaS bude kampaň financovať výlučne sama.deklaruje generálny manažér liberálov Roman Foltín. Strana doteraz podľa jeho slov neprekročila v kampani sumu 100.000 eur. Voličov mieni oslovovať štandardnými prvkami kampane, reklamnými predmetmi, na stretnutiach s občanmi, billboardami, reklamou v médiách, na sociálnych sieťach.Kandidátom na predsedov krajov pomôže s financovaním kampane aj OĽaNO-NOVA.uviedlo hnutie.Presnú odpoveď zatiaľ nevie dať ani šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.vysvetlil.Kandidáti SMK si budú kampaň platiť sčasti sami a prispeje im aj strana.priblížila hovorkyňa Helena Fialová. Príspevok strany by mal byť vo výške 150.000 eur. SMK podľa Fialovej zatiaľ neminula nič. Kampaň chce viesť na bilboardoch, inzerciou v tlači, na sociálnych sieťach. Dôraz však kladie na osobné stretnutia s ľuďmi.uviedol hovorca KDH Stano Župa.ĽSNS zatiaľ neuvádza, ako chce financovať kampaň. Pripomína, že zatiaľ neoznámila ani kandidátov, mala by to urobiť na prelome mesiacov júl a august.povedal poslanec NR SR za ĽSNS Milan Uhrík.