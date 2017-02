Viaceré turistické chodníky v tiesňavách sú zľadovatené

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry/Slovenský raj/Poloniny 11. februára (TASR) – Horská záchranná služba upozorňuje turistov vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji na zľadovatené chodníky a v Poloninách na vysokú vrstvu snehu. Vyzýva turistov na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne.Chodníky vo Vysokých Tatrách sú miestami tvrdé až zľadovatené. Horskí záchranári odporúčajú turistom, aby sa vydali na túry iba ak majú vhodnú obuv, paličky, mačky, prípadne bezpečnostné protišmykové návleky na obuv a teplé oblečenie. Vyzývajú na zvýšenú opatrnosť a návštevníci Tatier by mali mať na pamäti, že stmievať sa začína už po 16.00 h.V Slovenskom raji sú takmer všetky značené turistické chodníky a tiesňavy otvorené a schodné. Prechod Kláštorskou roklinou je možný len s použitím stúpacích želiez, prípadne za pomoci čakana.Ferrata Kyseľ je od 1. novembra do 14. júna zatvorená. V ostatnom teréne treba rátať, že vplyvom nočných mrazov sú chodníky aj technické zariadenia v tiesňavách namrznuté a šmykľavé, preto turisti by mali byt obzvlášť opatrní. Záchranári odporúčajú pribaliť si turistické mačky.V Prielome Hornádu sú podmienky na pohyb po zamrznutej hladine pre peších aj bežkárov obmedzené. Na viacerých miestach môže byť vyliata voda, ale podmienky sa počas dňa vplyvom počasia menia, preto je potrebná zvýšená opatrnosť.Pre ťažbu dreva je od 18. januára až do odvolania uzavretá časť turisticky značených trás Hornádu, a to od Čingova až po Smižanskú Mašu.V celom pohorí Polonín sa nachádza 100 až 130 centimetrov snehu. Turistické značenie je čiastočne zakryté snehovou pokrývkou. Pohyb bez lyží je pre množstvo snehu komplikovaný až nemožný.