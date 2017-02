Viacerí Slováci boli v gangu, ktorý má na konte 57 vlámaní

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: FOTO TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 3. februára (TASR) - Viacerí slovenskí občania boli súčasťou skupiny, ktorú rakúska polícia viní zo spáchania 57 krádeží vlámaním v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland. Páchatelia sa od augusta do októbra 2016 vlámali do automobilov, bytov, domov, pivničných priestorov a garáží a spôsobili škody za asi 58.000 eur.Bezpečnostné zložky sa na stopu páchateľov dostali vlani v októbri, keď sa dvojica občanov SR vo veku 34 a 32 rokov vlámala do obytného objektu v Neusiedli am See, po čom sa staršieho z dvojice podarilo zadržať.Ďalšieho člena skupiny, 37-ročného občana SR, zadržali v novembri.Polícii sa podarilo ďalej vypátrať, že ďalšími predpokladanými členmi skupiny boli 27-ročný Švajčiar a zatiaľ neznáma občianka SR.Dvaja zadržaní Slováci sú podľa policajných zdrojov vo vyšetrovacej väzbe, švajčiarskeho občana stíhajú na slobode a na 32-ročného občana SR bol vydaný medzinárodný zatykač.Skupina pôsobila v okresoch Neusiedl am See, Bruck an der Leitha, Viedeň, Viedeň-vidiek a Mistelbach.5 le hy