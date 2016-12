Vianoce budú mať aj opustené psy v popradskom útulku

Archívna snímka, útulok Foto: TASR Archívna snímka, útulok Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 25. decembra (TASR) - Samospráva Popradu pripravila na podporu mestského útulku pre túlavé a odchytené psy podujatie, ktoré sa uskutoční v utorok 27. decembra od 14.00 do 17.00 h. Má názov Vianoce a opustené psíky a v útulku budú v tento deň vítaní všetci, ktorí prinesú zvieratám prekvapenia pod vianočný stromček a zoberú ich na prechádzku.Pre účastníkov podujatia bude zabezpečený stan s vianočným občerstvením. Na príjazdovej komunikácii bude organizáciu dopravy zabezpečovať mestská polícia.V súčasnosti je v útulku 27 psov a v dočasnej opatere ďalších 17. "V tomto roku prijal útulok do 20. decembra 172 psov. Z nich sme 91 našli nový domov, ďalších 37 zatúlaných psíkov sme pomohli vrátiť majiteľom," priblížil vedúci útulku Peter Greňa. Okrem psov sa v útulku v tomto roku venovali aj nevyhnutnej údržbe. "V apríli bolo vymenených 18 búd na konci životnosti za nové zateplené, vyrobili ich pracovníci odboru servisných činností Mestského úradu v Poprade. V útulku pribudol nový vstup pre návštevníkov, opravené koterce, doplnili sa chýbajúce odkvapové rúry, šesť kotercov sa podarilo vymaľovať," uviedla Iveta Borňáková z Mestského úradu v Poprade.Mestský útulok prevzalo do svojej správy mesto Poprad ako súčasť komplexnej koncepcie chovu psov v meste od 1.9.2015. Samospráva zároveň vyhlásila dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s jeho prevádzkovaním. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov mestskej polície mesto tiež zriadilo aj odchytovú službu.