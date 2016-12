Vianoce chcú Slováci stráviť hlavne s rodinou

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) – Vianoce oslavuje na Slovensku takmer 95 percent ľudí. Pre vyše štyri pätiny sú stále časom, ktorý trávia najmä s rodinou a blízkymi. Vyplýva to z omnibusového prieskumu, ktorý uskutočnila v novembri spoločnosť GfK na vzorke 1000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.Okrem rodinného charakteru Vianoc je pre Slovákov dôležité, postaviť si vianočný stromček v svojej domácnosti, ale aj kúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Podľa prieskumu tak činí takmer 90 percent ľudí. Darčeky pritom nakupujú viac ženy ako muži, čo platí hlavne pre vekovú kategóriu 20 až 29 rokov a potom 50 až 59 rokov. Postaviť a ozdobiť si doma vianočný stromček je rovnako dôležitejšie pre ženy ako mužov.priblížil Rastislav Kočan z GfK. Táto vianočná tradícia je pritom dôležitá pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie či región, v ktorom bývajú. Najviac plánujú tráviť čas s rodinou mladí ľudia vo veku 20 až 29 rokov, ktorí s ňou nie sú toľko počas bežného roka.Náboženské zvyklosti dodržuje časť Slovákov. Počas týchto Vianoc sa plánuje zúčastniť bohoslužby 46 percent ľudí. Vyše polovica z nich je nad 50 rokov. Špeciálne polnočnej slávnostnej omše sa tento rok plánujú zúčastniť necelé dve pätiny ľudí, z regiónov dominuje východné Slovensko. Koledovať plánuje ísť iba 13 percent ľudí, najmä mladých do 18 rokov. Najviac koledníkov bude v obciach s veľkosťou do 5000 obyvateľov.Tradičné vianočné pohľadnice posiela v ére mobilných telefónov a elektronickej komunikácie stále jedna tretina ľudí. Až polovica z nich má nad 60 rokov. Zvyk pritom dodržiavajú dve pätiny žien.V detstve respondentov prieskumu pritom chodilo na bohoslužby počas Vianoc až 64 percent ľudí, takmer tri pätiny ľudí chodili na polnočnú omšu a vyše polovica ľudí v detstve koledovala. Keď ľudia spomínajú na Vianoce v detstve, tak najdôležitejšie pre nich bolo stráviť čas z blízkymi (85 %) a mať doma postavený vianočný stromček (82 %). Vianočné pohľadnice kedysi posielali až tri pätiny ľudí.