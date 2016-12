Vianoce sú pre ľudí bez domova ťažkým období, tvrdí sociálna poradkyňa

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) – Pre ľudí bez domova sú Vianoce ťažkým obdobím. Nápor na ich psychiku sa v tomto období zvyšuje, pretože strata domova znamená predovšetkým stratu rodiny. Pre TASR to uviedla sociálna poradkyňa občianskeho združenia Vagus Adriana Záhradníková, ktorá s týmito ľuďmi trávi tento čas oveľa viac rozhovormi. "Hovoria o tom, aké to bolo, keď boli deti. Aké to bolo, keď boli doma so svojou rodinou, svojimi blízkymi, deťmi a aké je to teraz," priblížila s tým, že ľudia bez domova cez Vianoce bývajú zaplavení smútkom, že strácajú nádej.Sociálnym pracovníkom podľa Záhradníkovej nezostáva nič iné, len toto obdobie s nimi prekonať a neskôr začať spoločne pracovať na ceste späť do spoločnosti. Vianoce trávia bezdomovci tak ako bežné dni, v zariadeniach kde im pomáhajú, v nákupných centrách, staniciach či podchodoch. "Niektorí majú šťastie a dobrých priateľov, ktorí ich na sviatky pozvú k sebe domov," podotkla sociálna poradkyňa. Na Vianoce si ľudia bez domova podľa nej najčastejšie prajú vrátiť čas a mať skutočný domov, so všetkým, čo k tomu patrí.Organizácie, ktoré sa zaoberajú bezdomovectvom, sa podľa Záhradníkovej snažia svojim klientom spríjemniť vianočné obdobie. "U nás v dennom centre každý rok pripravujeme vianočné posedenie, do príprav zapájame aj ľudí bez domova, snažíme sa vytvoriť čo "najdomáckejšiu" atmosféru. Ale samozrejme, je to len dočasná i keď krásna ilúzia," podotkla. Ak títo ľudia bývajú aspoň v chatkách či ubytovniach, dokážu mať podľa jej slov pekné Vianoce, i keď často bez elektriny či vody. To, či si dávajú darčeky závisí od toho, či majú nejaký príjem. "Ak nie, materiálnych vecí je taký prebytok, že sa dajú nájsť tam, kde ich ľudia vyhodili. Ale nie sú tak podstatné, ako pre bežných ľudí. Ide skôr o snahu potešiť, nie predviesť sa," povedala sociálna poradkyňa. Ako tvrdí, existuje projekt Univerzitný stromček prianí, v rámci ktorého ľudia v núdzi napíšu prianie a študenti im ho splnia. "Mnohí z tých, ktorí so mnou priania písali, pritom nemysleli na seba, ale svojich blízkych. Napríklad na starú mamu," uviedla Záhradníková.Počas Vianoc môže verejnosť bezdomovcom podľa nej pomôcť aj tak, že im nebude ubližovať a odsudzovať ich. Nie každý totiž vie, čím si prešli a čím práve prechádzajú. Podľa sociálnej poradkyne niekedy postačí aj pozdravenie a opýtanie sa, ako im treba pomôcť, či im náhodou nie je zima a pomohol by im teplý čaj či jedlo. "Možno odpovedia, že rum. Alkohol im pomáha prežiť. To samozrejme neznamená, že im ho máte kúpiť. Stačí povedať, že to nemôžete, ale môžete im zaplatiť nocľah v nocľahárni či ponúknuť oblečenie, ktoré nepotrebujete. Môžete priniesť veci k nám do denného centra, alebo inej organizácie," vysvetlila Záhradníková s tým, že ak chce niekto pomôcť finančne, je lepšie podporiť priamo organizáciu, ktorá s ľuďmi bez domova pracuje. "Je to určite efektívnejšie, ako dať peniaze len tak na ulici," podotkla.Ľuďom praje, aby boli spolu, s rodinou i priateľmi. Vážili si svojich blízkych a boli k ním pozorní i milí. "Nezáleží na drahých darčekoch, stačí radosť," poznamenala Záhradníková.