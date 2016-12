Vianočné mestečko v Nitre zarábali radnici tisíc eur denne

Na snímke Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. decembra (TASR) – Vianočné mestečko v Nitre neprináša do mestskej pokladnice také príjmy, ako by mohlo. Podľa viacerých mestských poslancov je súčasný systém jeho prevádzkovania neefektívny.skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič.Prevádzka vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí sa skončila 23. decembra. Podľa slov vedúceho Odboru miestnych daní a poplatkov na Mestskom úrade v Nitre Vladimíra Petríka bol tohtoročný výnos z predajných stánkov 23.115 eur.vysvetlil Petrík.Podľa poslankyne Renáty Kolenčíkovej takýto postup mesta nie je správny a na budúci rok by sa mal zmeniť tak, aby bol spravodlivejší a mestu prinášal väčšie zisky.povedala Kolenčíková. Ako doplnila, v mestách, kde sa predajné miesta prideľujú cez elektronickú aukciu, alebo cez dražbu, dosahujú príjmy z vianočných trhov niekoľkonásobne vyššiu sumu ako v Nitre.Nitriansky primátor Jozef Dvonč pripomenul, že mesto pri prevádzkovaní vianočného mestečka iba rešpektuje vôľu poslancov, ktorí ešte minulý rok odhlasovali, že prevádzkovatelia stánkov sa budú vyberať pomocou elektronickej aukcie. Nakoniec však svoje rozhodnutie zmenili.uviedol Dvonč. Podľa poslanca Jána Grešša by radnica i zastupiteľstvo malo pri svojom rozhodovaní prihliadať predovšetkým na záujmy mesta a nielen prevádzkovateľov stánkov.povedal Greššo.doplnila jeho slová Kolenčíková.