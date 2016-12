Vianočný beh v Lučenci má už polstoročnú tradíciu

Ilustračná snímka/span> Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračná snímka/span> Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Lučenec 24. decembra (TASR) – Polstoročnou tradíciou sa môže pochváliť Vianočný beh mesta Lučenec, ktorý v tejto metropole Novohradu pravidelne organizujú 26. decembra od roku 1967. Ako TASR informoval viceprimátor Lučenca a predseda občianskeho združenia (OZ) Novohrad Pavol Baculík, toto podujatie je nielen športovou, ale i spoločenskou akciou, pričom jej hlavným cieľom je urobiť z Vianoc aj sviatok športu a viesť ľudí k zdravému spôsobu života."V roku 1967 sa partia štyroch bežcov-susedov z Opatovej rozhodla, že si počas Vianoc zabehajú. Všetci boli zamestnaní vo vtedajšom podniku Poľana Opatová a po dohode s jeho vedením, ktoré akciu zastrešilo, zorganizovali prvý ročník, vtedy ešte s názvom Štefanská dvadsiatka," načrtol začiatky viceprimátor s tým, že prvá trať viedla z Opatovej cez Kalinovo a Veľkú Ves späť do Opatovej. "Merala približne 20 kilometrov, išlo teda o polmaratón. Tento okruh sa behával až do osemdesiatych rokov, potom sa trať zmenila smerom do Haliče a späť," dodal.Pred rokom 1989 bola rekordom Vianočného behu podľa Baculíka účasť 167 bežcov, išlo však o kvalitných športovcov zo Slovenska i zo zahraničia. Po prevrate v organizovaní podujatia pokračovala i nástupnícka spoločnosť Poľany a k výraznej zmene nakoniec došlo až na začiatku nového tisícročia. "Organizátori vtedy vypísali propozície, ale podujatie už nezrealizovali. Bežci však prišli, takže som sa toho ujal sám a Vianočný beh sa nakoniec konal. Odbehli ho desiati bežci," priblížil viceprimátor.V tomto období došlo opäť k zmene trasy, po novom to bol päťkilometrový okruh ulicami Lučenca, ktorý bežci prebehli štyrikrát. "Zámerom však bolo sprístupniť podujatie aj rekreačným športovcom, ktorí by 20 kilometrov nezvládli. Pridali sme preto kategórie s piatimi a 10 kilometrami a zmenil sa i štart a cieľ pretekov. Stala sa ním Masarykova ulica v centre mesta," uviedol Baculík, podľa ktorého sa v tých časoch počet účastníkov pohyboval na úrovni okolo 80 až 100 bežcov."Zároveň sa nám vďaka štartovnému a kvalitnému servisu podarilo pritiahnuť i naozaj výborných pretekárov, napríklad z Kene, Angoly, Maďarska, Poľska či Ukrajiny. V roku 2013 už štartovalo zhruba 360 pretekárov, keďže sme však naše podujatie chceli posunúť ešte ďalej, spojili sme sily so združením Marathon BB Tour, ktoré má okrem iného vlastnú databázu bežcov," ozrejmil viceprimátor s tým, že akcia sa vďaka tomu dostala na úplne inú úroveň."Už v prvý rok spoločnej organizácie, v roku 2014, sme sa dostali až na 600 bežcov, čo spôsobilo isté problémy. Minulý rok ich bolo dokonca 722, vtedy sme však už na takýto počet boli pripravení. Tohto roku máme zatiaľ prihlásených asi 600 dospelých a 98 detí. Očakávame preto určite rekord podujatia a objednali sme až 900 medailí a štartovacích čísiel," konkretizoval Baculík.Vianočný beh mesta Lučenec sa v tomto roku koná 26. decembra od 10.00 h a je rozdelený do viacerých kategórií. Pre deti do šesť rokov je určený Beh chrústov na 200 metrov, pre rekreačných bežcov 5-kilometrový Hobby beh a náročnejší športovci sa môžu prihlásiť do štafety dvojčlenných družstiev 2 x 10 kilometrov. Samostatnou disciplínou je nordic walking na päť kilometrov a hlavnou disciplínou je 20-kilometrový polmaratón rozdelený do štyroch vekových kategórií.Vianočný beh mesta Lučenec organizuje občianske združenie OZ Novohrad v spolupráci s mestom Lučenec a Marathon BB Tour s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.