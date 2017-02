Viazané podpory majú udržať produkciu v citlivých sektoroch

Na snímke tabuľa ministerstva pôdohospodárstva. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Účelom viazaných podpôr je udržanie aktuálnej úrovne produkcie v citlivých sektoroch poľnohospodárskej prvovýroby. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v návrhu novely nariadenia o pravidlách poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami tzv. viazaných priamych platieb, ktorý dnes prerokovala a schválila na svojom rokovaní vláda.spresnil agrosektor.MPRV zároveň predložilo vláde na schválenie návrh novely vládneho nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami tzv. oddelených priamych platieb.dodal v materiáli agrorezort.