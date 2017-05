Viceprezident AS Monaco chce udržať trénera a väčšinu hráčov

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monako 21. mája (TASR) - Viceprezident futbalového klubu AS Monaco Vadim Vasiljev dúfa, že po úspešnej sezóne udrží trénera Leonarda Jardima aj väčšinu majstrovského tímu."Kniežatá" získali prvý francúzsky titul od roku 2010, okrem toho sa dostali do semifinále Ligy majstrov či finále Francúzskeho ligového pohára a Francúzskeho pohára. Pod taktovkou portugalského kormidelníka sa prezentovali atraktívnym a ofenzívnym futbalom, v ročníku nastrieľali 155 gólov.uviedol viceprezident AS. Okrem 42-ročného trénera je záujem aj o dvojicu kanonierov Kyliana Mbappeho a Radamela Falcaa. Na odchode je trojica Bernardo Silva, Fabinho a Tiemoue Bakayoko. Podľa medializovaných informácií majú o ich služby záujem Manchester United a City, Real Madrid, Juventus Turín, FC Chelsea, ale aj najväčší ligový konkurent Paríž St. Germain.citovala agentúra AP Vasiljeva.