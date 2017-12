Viceprezident Boakai zablahoželal Weahovi k víťazstvu vo voľbách

Na archívnej snímke George Weah Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monrovia 29. decembra (TASR) - Libérijský viceprezident Joseph Boakai zablahoželal v piatok bývalému profesionálnemu futbalistovi Georgeovi Weahovi k víťazstvu v prezidentských voľbách. V prejave k národu tiež ponúkol pomoc Weahovej novej vláde, ak to bude potrebné, uviedla agentúra AP.V rozhodujúcom druhom kole volieb, ktoré sa konalo v utorok, Weah získal 61,5 percenta hlasov, kým jeho rival, viceprezident Boakai dostal 38,5 percenta hlasov. Po sčítaní 98,1 percenta hlasov to vo štvrtok oznámila ústredná volebná komisia.Weah tak nahradí v januári na poste prezidenta Ellen Johnsonovú Sirleafovú. Pôjde o prvé demokratické odovzdanie moci v tejto západoafrickej pobrežnej krajine od roku 1944.Weah (51) vyrastal v chudobných pomeroch na predmestí hlavného mesta Monrovia. V 80. a 90. rokoch zaznamenal hviezdnu futbalovú kariéru, keď hral za množstvo afrických a európskych klubov vrátane AS Monaco, Paríž Saint-Germain, AC Miláno, Olympique Marseille, Chelsea Londýn a Manchester City.Je prvým a dosiaľ jediným africkým hráčom, ktorý vyhral cenu Futbalista roka FIFA a Zlatú loptu, obe v roku 1995.O úrad prezidenta sa s podporou svojej strany Kongres za demokratickú zmenu (CDC) uchádzal po prvý raz v roku 2005, ale neuspel; porazila ho súčasná prezidentka. V roku 2011 skončil ako kandidát na viceprezidenta druhý. Weah je od roku 2014 senátorom za severozápadný región Montserrado.