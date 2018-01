Viceprezident USA Mike Pence opäť odložil návštevu Izraela

Na snímke americký viceprezident Mike Pence, archívna snímka archívna snímka Foto: TASR/AP

Jeruzalem 1. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence opäť odložil svoju očakávanú návštevu Izraela. Informovalo o tom v pondelok izraelské ministerstvo zahraničných vecí.Krajinu mal navštíviť už minulý mesiac, ale oficiálnym dôvodom odkladu bolo hlasovanie o daňovej reforme v Senáte. Odklad však nasledoval tiež po pobúrení v oblasti Blízkeho východu, ktoré vyvolalo rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, pripomína agentúra AP.V tom čase Biely dom uviedol, že Pence navštívi Izrael v týždni po 14. januári. Avšak izraelské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Pence nie je zaradený do januárového plánu návštev vysokopostavených činiteľov. Podľa hovorcu ministerstva Emmanuela Nahšona, ktorý neuviedol dôvod očividného odkladu, je stále možné, že Pence by sa mohol rozhodnúť prísť. Dátum jeho návštevy však nie je určený, dodal hovorca.Americký viceprezident mal pôvodne prísť na Blízky východ dva týždne po tom, ako Trump oznámil, že USA uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Jeho prvou zastávkou mala byť egyptská metropola Káhira, kde sa mal stretnúť s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Potom mal Pence odcestovať do Jeruzalema, kde bola naplánovaná schôdzka s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a prejav v izraelskom parlamente.Na protest proti rozhodnutiu USA vo veci Jeruzalema sa s Penceom počas jeho návštevy odmietli stretnúť viacerí poprední náboženskí predstavitelia a politici, napríklad zástupcovia koptskej cirkvi v Egypte, šejk Ahmad at-Tajíb, veľký imám káhirskej mešity al-Azhar, ktorá je hlavným akademicko-teologickým centrom sunnitského islamu či palestínsky prezident Mahmúd Abbás.