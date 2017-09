Víchrica spôsobila škody najmä na strechách, fasádach a autách

Spadnutý strom vo Vrábľoch spadol počas silného vetra v polovici septembra 2017 . Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Bratislava 19. septembra (TASR) - Strhnuté a zrolované strechy, popadané komíny, poškodené žalúzie, sieťky na oknách, fasády a izolácie domov, ale aj zničené vozidlá či padajúcimi stromami rozbité okná. To sú najčastejšie hlásenia klientov po víchrici, ktorá minulý týždeň zasiahla Slovensko.vymenúva hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.Silný vietor s nárazmi až 120 km/hodinu napáchal najviac škôd v okresoch Nitra, Bratislava, Šaľa, Trnava a Nové Mesto nad Váhom. Práve z týchto okresov nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne najviac poistných udalostí.hovorí Muthová. Pribúdajú aj hlásenia škôd po následných výdatných dažďoch a záplavách.Najviac škôd eviduje poisťovňa Generali v Žilinskom kraji, búrka napáchala škody aj v okolí Nitry, Banskej Bystrice, Košíc a Bratislavy. Väčšinu z nich spôsobil silný vietor a dážď. Odlomené konáre poškodili viaceré autá, silný vietor poškodil niekoľko striech." hovorí vrchný riaditeľ Úseku kontaktného centra poisťovne Generali Jaroslav Hanzlík. Ďalšiu strechu rodinného domu poškodil silný vietor na Donovaloch, škoda tu presiahla 1500 eur.dodáva Hanzlík.Na preplatenie škôd, ktoré napáchajú búrky, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice a krupobitia. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.Ak je to možné, po poistnej udalosti by mali klienti s odstraňovaním následkov alebo opravou počkať do obhliadky poisťovne. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť hneď. V takom prípade je však potrebné si poistnú udalosť zdokumentovať. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni postačia aj fotky odfotené telefónom.